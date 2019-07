Catrame sul porfido in via Ala Ponzone

CREMONA (14 luglio 2019) - Una pezza di catrame per riparare la buca in una bella strada nel cuore della città pavimentata a sampietrini: via Ala Ponzone. La segnalazione viene da un residente che ha inviato anche la foto. La segnalazione è stata girata all’assessore alle Piccole Cose Rodolfo Bona: «Verificherò al più presto cosa è successo. È l’Aem ad avere la mappatura completa delle buche da riparare. Può darsi — è l’ipotesi — che questa toppa di catrame sia un intervento provvisorio».

Verifica promessa anche per un altro mistero del capitolo manutenzioni, questa volta in via Milano. Sul lato settentrionale della strada, fra l’incrocio con via Barosi e il distributore di carburanti Agip, infatti, il marciapiedi non è asfaltato per un piccolo tratto. Controllando con Google Street view, è possibile verificare che il pezzetto fantasma è così almeno dall’ottobre 2011, quindi da quasi otto anni.

