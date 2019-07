Bolidi d'epoca sfilano in centro

CREMONA (13 luglio 2019) - La parata dei bolidi d’antan nel cuore antico di Cremona è una serata di gala per vecchie signore. Senza offesa, s’intende: qui «fare epoca» è soltanto un motivo di prestigio. Perché Campagne e Cascine, diciassettesima edizione della gara che la scuderia cremonese 3T dedica alle ruote classiche, è una piccola Mille Miglia in cui rivivono il mito, la storia e la cultura del motorismo. Il carosello col sapore dell’amaracord fa scintillare gli occhi del pubblico, che si gode per lunghi istanti la vista delle perle a quattro ruote. Un’ottantina in tutto, confluite a Cremona da mezza Italia. Nessuna fretta: non c’è bisogno di premere sull’acceleratore per far scalpitare i cavalli dei motori vintage. Campagne e Cascine, infatti, è una delle prove del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche: qui serve più ordine che spunto e ad essere premiata è più la precisione che la velocità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO