Scoppia la guerra dell’acqua

CREMONA (14 luglio 2019) - La battaglia dell’acqua: Po contro Adda, consorzi lodigiani contro quelli cremonesi. Il problema? Nonostante non ci sia alcun allarme siccità, il Consorzio dell’Adda da domani taglierà del 10 per cento i rifornimenti per la Bassa. Una decisione ritenuta dai cremonesi «assurda e inspiegabile». Ieri il Po ha fatto segnare meno sette metri e 11 centimetri sotto lo zero idrometrico. Una bella secca, ma fortunatamente ancora nulla di allarmante, soprattutto per l’agricoltura, mentre per la navigazione qualche problema c’è già: in alcuni punti non si passa (Maginot, Punta Cristo, Po Nuovo), in altri occorre fare molta attenzione per le secche a pelo d’acqua (poco prima di foce Adda).

Per quanto riguarda l’agricoltura, si diceva, per ora nessuna particolare allerta: le prese d’acqua nel Po pescano bene, garantendo l’irrigazione dei campi a pieno regime. I problemi, invece, potrebbero arrivare dall’Adda, o meglio dai consorzi che lo gestiscono. Perché nonostante il lago di Como sia colmo e il fiume bello gonfio, il Consorzio d’irrigazione dell’Adda, da domani, diminuirà del 10 per cento la competenza dell’acqua, termine tecnico per dire che i rifornimenti da quel fiume diminuiranno. Una decisione presa a maggioranza, con il voto favorevole dei consorzi di bonifica Muzza, Villoresi, Pianura Bergamasca e roggia Vailata e contrario delle Irrigazioni Cremonesi, il Retorto e la Rivoltana: il 71% contro il 29 dei soci.

Una deliberazione che (a dir poco) ha suscitato perplessità nei consorzi cremonesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO