Ascensore guasto: anziani e disabili «prigionieri in casa»

CREMONA (14 luglio 2019) - «Se potessi mandare 40 mila fulmini all’Aler, lo farei. Ma per il momento faccio le scale».

È arrabbiato ma la prende con una certa filosofia, Vincenzo, inquilino del condominio gestito dall’Aler in via Panfilo Nuvolone 2, dove da circa due settimane non funziona più l’ascensore. E dove i residenti di questo palazzo di sette piani al Cambonino dovranno continuare a fare le scale fino alla fine di agosto. E non tutti sono in grado di farlo. In un palazzo di edilizia pubblica, infatti, vivono molti anziani e tante persone in condizione di fragilità. Come Walter, 75 anni, sulla sedia a rotelle. «Sono 15 giorni che sono prigioniero in casa: ma come si fa? — sbotta —. Che modo è di trattarci? Abbiamo anche scritto a Striscia la Notizia per segnalare la situazione». Un 86enne in carrozzina è stato portato a braccia per 12 rampe di scale.

L’Aler ha affisso sull’ascensore un comunicato in cui informa che, «comprendendo pienamente il disagio per il disservizio», ha cercato di venire incontro alle esigenze degli utenti che versano in condizioni di fragilità, «prendendo contatto con i Servizi sociali del Comune e con alcune organizzazioni di volontariato per garantire i seguenti servizi essenziali: consegna della spesa, di medicinali e accompagnamento a visite e terapie. Il costo dei servizi è a carico dell’Aler». L’azienda scrive anche che «chiunque fosse nella necessità di usufruire di tali servizi, può contattare i tutor condominiali». I quali, però, nel fine settimana non sono raggiungibili.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO