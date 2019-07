Motonautica, gravissimo incidente per Alex Cremona

SAN NAZZARO (13 luglio 2019) - Gravissimo incidente durante la prima manche del campionato europeo di motonautica F. 250 a San Nazzaro di Monticelli. Alex Cremona di Monticelli, della Motonautica San Nazzaro, stava gareggiando quando probabilmente per un guasto al motoscafo non ha virato schiantandosi contro l'argine tra il Po e la foce del Chiavenna. Il pilota ha riportato trauma cranico e toracico: è stato trasportato in elisoccorso a Parma in codice rosso.

