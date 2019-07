Bimbo sfugge al controllo dei genitori e cade dal terzo piano

CASTELLEONE (13 luglio 2019) - Sfugge al controllo dei genitori e, salendo sui giochi lasciati sul balcone, si arrampica sulla ringhiera, finendo per sporgersi e precipitare dal terzo piano. E' in gravi condizioni il bimbo di due anni e tre mesi caduto venerdì sera intorno alle 22 da una palazzina del centro di Castelleone. Soccorso dai genitori, entrambi stranieri, e subito trasportato in un primo momento al Maggiore di Crema, il piccolo è stato poi ricoverato in ospedale a Bergamo. Da allora è in prognosi riservata ma le sue condizioni si sono mantenute stabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO