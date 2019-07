Notti in bianco per le cocorite, i proprietari a processo

CREMONA (13 luglio 2019) - «Io non sono qui a dire che maltrattano le cocorite, anzi. Magari le pettinano pure. Però, signor giudice, noi non riusciamo più a dormire da quattro anni, perché le cocorite cominciano la loro attività alle cinque, cinque e mezza del mattino e vanno avanti fino a sera. Un rumore assordante accompagnato dalla musica di uccelli. E poi lo sporco e l’odore. Non possiamo più stare in giardino, non possiamo tenere le finestre aperte. E non possiamo invitare gli amici a casa. Chiedo scusa, signor giudice, ma non so più che cosa fare. Io chiedo solo di poter vivere con la mia famiglia in pace».

La pace, Luciano Ghidini, manager di 54 anni, l’ha persa nel 2015, quando i vicini di casa, Rudi Casella ed Elisa Guarneri, hanno messo su un allevamento di pappagallini in garage in una villetta bifamiliare a schiera a Malagnino.

Il manager avrebbe voluto evitare di portare in tribunale «la guerra dei pappagallini». Ci ha provato con le buone, «ma la mia vicina si è offesa e il numero di uccelli è aumentato». Così «ho chiamato l’Asl che ha fatto un accesso, ma poiché non ho trovato ausilio dagli organi competenti, tra i quali il sindaco, ho dovuto prendere un avvocato» e presentare, due anni fa, una denuncia per disturbo del riposo notturno e per gli odori e i miasmi.

Reati contravvenzionali, dei quali i vicini ora devono rispondere in un’aula di giustizia. Con la famiglia Ghidini che nel processo si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Massimiliano Cortellazzi, chiedendo 15mila euro di risarcimento danno.

Il giudice ha rigettato l’istanza di oblazione. In aula si tornerà il 20 dicembre prossimo.

