Sfascia la vetrata dell'albergo dov'è ospite, denunciato 24enne

PIZZIGHETTONE (12 luglio 2019) - Un ospite dell'albergo Il Torchio di via Mazza, dopo che gli era stato consegnato il divieto di ritorno a Codogno, dov'è domiciliato, a seguito di alcuni reati commessi, imbracciava un manufatto in cemento e lo scagliava contro la vetrata della porta d’ingresso dell'albergo, ed una volta entrato all’interno della struttura sfondava la porta della stanza da lui occupata nonostante fosse in possesso delle chiavi. Una volta all’interno, come preso da crisi mistica, iniziava un rito di preghiera e alla vista dei carabinieri andava in escandescenze. I militari riuscivano comunque a bloccarlo e, con l’ausilio del personale del 118 nel frattempo intervenuto, il 24enne originario del Marocco veniva trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Codogno per accertamenti psichiatrici. E' stato denunciato per il reato di danneggiamenti.

