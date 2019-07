Tentano furto all'Esselunga, denunciati due giovani di 14 e 16 anni

CREMONA (12 luglio 2019) - Sono entrati nel supermercato Esselunga di via Ghisleri e, pensando di farla franca, hanno occultato in uno zainetto diversi generi alimentari e tre videogiochi elettronici per un valore complessivo di circa 200 euro. I due giovani, un 14enne e un 16enne entrambi residenti in città, dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, hanno cercato di eludere la sorveglianza, pagando solamente due bottiglie di bevande. Ma al momento di uscire dal punto vendita, sono stati bloccati dai carabinieri prontamente giunti sul posto su richiesta del personale addetto alla vigilanza. La refurtiva è stata immediatamente restituita, mentre i due ragazzi sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.

