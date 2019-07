Monticelli, la forza di Laura e la medaglia dedicata al papà

MONTICELLI D'ONGINA (12 luglio 2019) - Una medaglia dedicata al papá Stefano. Qualche ora fa a Barcellona, al World roller games 2019, la pattinatrice Laura Peveri ha vinto la medaglia di bronzo nella 15000 ad eliminazione diretta. Nella stessa gara medaglia d’ora per un’altra azzurra, Giorgia Valanzano. “E’ stato un concentrato di emozioni - racconta la federazione Fisr - scatenato dal risultato sportivo ed amplificato da toccantissimi risvolti umani che ha avuto per protagoniste, le azzurre junior Giorgia Valanzano e Laura Peveri. Quest’ultima, a poche ore dalla scomparsa del papà Stefano, ha deciso di reagire, scendendo in pista e compiendo un gesto atletico incredibile che, forse, non ipotizzava nemmeno il CT Presti, che ha sempre creduto a fondo in questa ragazza, e vincendo stasera una scommessa ricca di sentimenti di gioia e dolore. Attorno al suo dolore, alla sua forza ed al suo coraggio tutta la squadra è stata compatta, sostenendo lei e la compagna Giorgia”.

