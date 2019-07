Precipita in azienda, 36enne in condizioni serie

CASALBUTTANO (11 luglio 2019) - E' ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Cremona, ma non si trova in pericolo di vita, il 36enne precipitato oggi in una azienda del paese in via Mara Maretti Soldi. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Cremona e dell’Asl di Cremona. Sul posto un’automedica e la Croce Verde di Cremona con i sanitari che hanno prestato soccorso al 36enne prima del trasporto presso il Maggiore.

