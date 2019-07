Giovedì d'estate, caccia all'affare tra musica e danza

CREMONA (11 luglio 2019) - Non si spegne il feeling della città con l’appuntamento che ogni anno riempie le vie del centro: i Giovedì d’estate. Anche oggi una folla di persone di ogni età si è riversata nel cuore della città a godersi gli spettacoli di musica e danza oltre agli eventi dedicati alla cultura. Un centro, animato e colorato. E a dare ai cremonesi un motivo in più per fare quattro passi serali, c’erano anche i saldi estivi nei negozi, aperti fino alle 23.

