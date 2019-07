Il Po è di nuovo in secca: sette metri sotto lo zero

CREMONA (11 luglio 2019) - Alle 18 il livello del Po ha raggiunto la soglia dei sette metri sotto lo zero idrometrico. Il dato è rilevato dall'Aipo alla stazione di rilevamento che si trova sotto il ponte di Cremona. Il Grande Fiume è in secca, anche se non ha ancora raggiunto i livelli di emergenza toccati tra marzo e aprile (-7,42) e, soprattutto, quello storico del 2006 (-7,77). La situazione nei prossimi giorni, alla luce delle previsioni del tempo che confermano l'assenza di precipitazioni, è destinata a peggiorare ulteriormente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO