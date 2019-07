Sabato 13 esibizione della violinista Anastasiya Petryshak

CREMONA (11 luglio 2019) - La giovane ma già affermata, sia a livello nazionale che internazionale, violinista Anastasiya Petryshak torna ad esibirsi sabato 13 luglio, alle ore 18, in corso Garibaldi, davanti alla casa nuziale di Antonio Stradivari, nell’ambito della rassegna SguardoConCorde. Accompagnata alla chitarra da Enrica Savigni, Anastasiya Petryshak eseguirà brani di Niccolò Paganini che lei stessa annuncerà di volta in volta. Dopo l’apprezzato concerto dell’8 giugno scorso, per il quale l’interprete aveva scelto brani di Antonio Vivaldi, per l’appuntamento di luglio Anastasiya Petryshak ha deciso di cimentarsi con il repertorio di un grande maestro dell’Ottocento qual è appunto Paganini, considerato uno dei maggiori violinisti di sempre, sia per la padronanza dello strumento, sia per le innovazioni apportate in particolare allo staccato e al pizzicato.

L’ultimo appuntamento della quinta edizione della rassegna SguardoConCorde è per sabato 27 settembre: in questo caso protagonista sarà il violinista Daniele Richiedei che il pubblico cremonese ha già avuto modo di conoscere proprio nell’ambito di questa iniziativa, rimanendo affascinato dalle sue brillanti e innovative esibizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO