Maltratta moglie e figlie, denunciato

SORESINA (11 luglio 2019) - E' stato denunciato in stato di libertà, per "maltrattamenti in famiglia", "lesioni personali", "minaccia aggravata", un operaio 53enne, nato in Albania, residente a Soresina.

I carabinieri sono intervenuti nei giorni scorsi presso la sua abitazione accertando la sua responsabilità relativamente a maltrattamenti posti nei confronti della moglie 51enne e delle 3 figlie rispettivamente di 24, 22 e 21 anni. L'uomo ha colpito al volto la moglie con uno schiaffo e poi l'ha minacciata di morte con un coltello da cucina. Successivamente ha picchiato le figlie che difendevano la mamma. Le vittime, soccorse e condotte presso il pronto soccorso dell’ospedale di Crema, hanno riportato “contusioni multiple riferite a percosse” con conseguente prognosi di 5 giorni. Sarebbe un'immotivata gelosia la causa scatenante di questi reiterati maltrattamenti.

