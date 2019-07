Scontro moto-trattore: la vittima è Stefano Peveri

MONTICELLI (11 luglio 2019) - Un’altra vittima, la seconda dall’inizio della settimana, sulle strade del territorio. La vittima del terribile incidente di ieri sera - sulla provinciale Padana Inferiore all’altezza del centro arredamenti di San Nazzaro - è l’imprenditore 55enne Stefano Peveri, titolare della Co.Mo.La di Caorso. É il papà della campionessa mondiale di pattinaggio Laura. Stava probabilmente rientrando dal lavoro in sella alla sua moto e, secondo la prima ricostruzione dell’incidente, Peveri si è trovato di fronte un trattore agricolo con rimorchio dell’impresa Felti di Castelvetro. Il mezzo, guidato da un 19enne, si era immesso da una strada laterale ed era già in carreggiata. Il 55enne in velocità, dopo la curva ha deciso di sorpassarlo ma evidentemente ha stretto troppo la traiettoria. La notizia della sua morte ha suscitato un vasto cordoglio in tutta la zona, dove era molto conosciuto.

