Violini, marubini e bulli a La vita in diretta

CREMONA (10 luglio 2019) - La meraviglia di piazza del Comune incastonata fra Duomo, Torrazzo e municipio. Il dovuto saluto ai grandi personaggi cremonesi: Mina, Tognazzi e Gianluca Vialli, che hanno strappato applausi in studio. L’accenno alle eccellenze enogastronomiche: il torrone e i marubini. Poi, ovviamente, il simbolo di Cremona nel mondo: la liuteria e i suoi violini, da Stradivari in avanti. E anche la cronaca alla ribalta: la vicenda dei bulli che ha scosso la città e il miracolo di San Felice, dove un bimbo di due anni è uscito praticamente illeso da un volo di cinque metri.

Cremona in vetrina in tutte le sue sfaccettature, oggi pomeriggio, a La Vita in diretta: tre minuti e mezzo di collegamento per il viaggio che ha condotto l’inviata di Rai Uno, Simona Arrigoni, in città. Raccontata dal giornalista del quotidiano La Provincia Mauro Cabrini e da Fausto Cacciatori, conservatore delle Collezioni del Museo del Violino.

