Ciclabile di via Mantova: sicura, ma attenti agli incroci

CREMONA (11 luglio 2019) - Prova su strada, due. Dopo la pista ciclabile di viale Trento e Trieste, il quotidiano 'La Provincia' ha voluto condurre un test sul nuovo tracciato in via Mantova, la numero 9 del Biciplan. In fase di ultimazione e già percorribile in condizioni di sicurezza, la nuova infrastruttura collega piazza Libertà con i percorsi già esistenti che portano al quartiere Zaist da via Cappuccini e da via Ospedaletto. Passando in via Corte è anche possibile raggiungere via Postumia. Come per ogni novità, anche per questa non sono mancate critiche, lettere, segnalazioni e discussioni. A provarla per voi il giornalista Massimo Schettino. Laboriosa l’uscita delle auto dal Foro Boario. Precedenza alle bici, ma i vigili: «La cautela è d’obbligo per tutti». La nuova infrastruttura è già percorribile. Mancano ancora alcuni interventi, sarà completata a fine mese.

[GUARDA IL VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO