A fuoco un cavo elettrico di media tensione, blackout a Monticelli

MONTICELLI (10 luglio 2019) - A fuoco un cavo elettrico di media tensione in via Repubblica: le scintille hanno raggiunto il campo sottostante e sì è propagato un incendio che per un soffio non ha raggiunto la vicina stazione ecologica comunale. Lo scoppio della linea Enel ha provocato un blackout in tutto il paese. Sul posto i vigili del fuoco di Fiorenzuola e i tecnici Enel che sono al lavoro per ripristinare l’erogazione di corrente. Il cavo dovrà essere sostituito, paese senza corrente da quasi due ore.

