Un messaggio di scuse sulla pagina dei bulli

CREMONA (10 luglio 2019) - Al centro dell’inchiesta che da giorni sta scuotendo Cremona, con la città in fondo sorpresa dallo scoprire come i suoi giovani si divertissero pestandosi nelle piazze del centro, piuttosto che derubando o ricattando coetanei, la pagina Instagram Cremona dissing è ancora regolarmente aperta. E inevitabilmente, è un fatto che suscita interrogativi. Li solleva in generale e li provoca, in particolare, in alcuni dei genitori delle vittime: «Ma con tutto quello che è successo — è la domanda — è possibile che non sia stata chiusa dagli inquirenti?».

La risposta c’è, è tecnica ed è doppia: quello spazio, scelto dai baby bulli per darsi appuntamento prima e per ‘pubblicizzare’ le loro imprese illegali poi, con video di vera e propria propaganda, non è stato mai oscurato in quanto sullo stesso non è stato commesso alcun reato; e perché filmati e chat compromettenti erano già stati rimossi dagli interessati.

Ulteriore aspetto: la chat non è operativa perché gli amministratori, due stando a quanto risulta agli inquirenti, sono fra i sette arrestati.

Eppure, proprio nei giorni scorsi, qualcuno sulla pagina ha scritto. Due i messaggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO