Pista ciclabile, è polemica sulla sicurezza

CASALBUTTANO (10 luglio 2019) - Pietre e sassi grandi quanto una mano sul fondo della pista ciclabile per Mirabello Ciria: scoppia la polemica con i ciclisti che chiedono più sicurezza. «La ghiaia è troppo grossa – racconta il 52enne casalbuttanese Pietro Ghinaglia – e in bicicletta si rischia di cadere. Le stesse difficoltà le incontrano anche i disabili con la carrozzina. Chiediamo che si intervenga». «Devi per forza scendere dalla bici – aggiungono altre cittadine – e proseguire a piedi. Noi siamo del paese, frequentiamo la ciclabile perché rimane all’ombra e conosciamo questa situazione di pericolo ma chi passa per la prima volta si trova in forte difficoltà». Alcuni residenti hanno sollevato il problema agli enti competenti e a giorni il consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio (Dunas) e il Consorzio Irrigazioni Cremonesi (Cic) scenderanno in campo per sistemare il tratto iniziale del percorso che conduce a Mirabello.

