Roberto Mariani centrocampista della Nazionale italiana sindaci

STAGNO LOMBARDO (9 luglio 2019) - E’ Roberto Mariani, l’unico primo cittadino della provincia di Cremona, selezionato per entrare a far parte della nazionale di calcio dei sindaci che in questi giorni era in trasferta a Mosca (da dove è rientrato oggi).

Forte di un passato da calciatore esperto, motivato e dal forte spirito agonistico che lo ha sempre visto in azione sui campi da calcio sin da giovanissimo, è stato selezionato per compiere questa straordinaria impresa. Maglia numero 6, centrocampista, una volta atterrato in terra russa, è sceso in campo a fianco della formazione guidata da mister Angelo Campi. Qui ha disputato due partite contro una selezione di giocatori russi (una vinta e una persa).

