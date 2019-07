Meccanico guida senza patente, denuncia e auto sequestrata

CREMONA (9 luglio 2019) - Strade sicure: continuano i controlli dei carabinieri sul territorio. Un uomo del 1978, meccanico e residente in città, è stato denunciato perché trovato alla guida di un’autovettura Mercedes senza aver mai conseguito la patente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca in quanto non era la prima volta.

Un 42enne di Cremona - dopo aver causato un incidente tamponando un'altra vettura in via Gramsci - è stato denunciato perché, sottoposto ad accertamenti alcolemici, è risultato avere un tasso pari a 2,18 g/l. Patente di guida ritirata, veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini di confisca.

Anche un 37enne è stato denunciato in stato di libertà perché trovato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico di 1.97 g/l. Patente di guida ritirata, veicolo recuperato, da soccorso stradale, in quanto non marciante e affidato al proprietario.

