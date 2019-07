Minaccia 20enne con il coltello, denunciato

PERSICO DOSIMO (9 luglio 2019) - Un 27 enne è stato denunciato in stato di libertà per i reati di "minacce aggravate". Il giovane nei giorni scorsi ha minacciato con un coltello un 20enne del posto poiché - unitamente ad altri suoi amici - l'avrebbe insultato e offeso mentre transitava con la sua auto in centro. Nessuno è rimasto ferito. Il giovane è stato rintracciato ma l’arma non è stata trovata.

