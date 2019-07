Studentesse rubano jeans e magliette, bloccate dai Cc

CREMONA (9 luglio 2019) - Due giovanissime studentesse sono state denunciate, in stato di libertà, per "furto aggravato in concorso interno esercizio commerciale". Si tratta di una 16enne, nata a Brescia e residente a Azzanello, e di una 14enne di Casalmaggiore. Le due ragazze - all'OVS all'interno del centro commerciale CremonaPo - hanno occultato all'interno dei loro zaini due magliette e due jeans del valore complessivo di 125 euro dopo averne rimosso il dispositivo antitaccheggio. Bloccate dai militari intervenuti, richiesti dal personale che le aveva notate mentre si aggiravano con sospetto nel negozio, sono state trovate in possesso dell’intera refurtiva successivamente restituita al punto di vendita. Le due minori, riaffidate ai genitori, si sono giustificate dicendo che comunque erano iniziati i saldi e pertanto pensavano che quanto commesso fosse meno grave.

