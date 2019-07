Controlli antidroga in Val Trebbia: segnalati giovani cremonesi

VAL TREBBIA (9 luglio 2019) - Val Trebbia passata al setaccio nell’ultimo weekend dai carabinieri della compagnia di Bobbio (Piacenza) e fra i 32 giovani segnalati per detenzione di stupefacenti ci sono anche parecchi cremonesi. Le pattuglie in servizio hanno concentrato l’interesse soprattutto tra il fiume Trebbia e la statale 45. Il servizio era finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Inoltre, i militari hanno intensificato i servizi di controllo alla circolazione stradale sulle principali arterie interessate al traffico veicolare allo scopo di renderle sicure per i tanti turisti e gitanti che hanno scelto come meta la media e l’alta Val Trebbia. Gli assuntori di droga segnalati, provenienti appunto anche da Cremona e provincia, hanno tra i 19 ed i 28 anni. In tutto sono stati recuperati e sequestrati circa 20 grammi di hashish e circa 50 grammi di marijuana.

