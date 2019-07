Polizia, locali al setaccio: droga e alcol ai minori nel mirino

CREMONA (8 luglio 2019) - Le piazze del centro storico e i locali punti di ritrovo dei ragazzi sotto la lente della polizia. Gli agenti sono entrati in azione nelle ultime ore tra le piazze Roma, Stradivari e Lodi. Risultato: numerosi ragazzi minorenni di varie nazionalità sono stati identificati, uno di loro è stato segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di 2,74 grammi di marijuana; un altro giovane, da poco 18enne, è invece stato del cosiddetto 'Avviso Orale' ed è stato invitato presso l’ufficio Immigrazione e la divisione Anticrimine della questura di Cremona per la valutazione della sua posizione sul territorio nazionale. Nei locali non sono state riscontrate irregolarità.

L’attività si inserisce nell’ambito dell’implementazione dei controlli del territorio, voluti dal questore di Cremona, Carla Melloni, finalizzati a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa, e in particolare i fenomeni di somministrazione di bevande alcoliche a minori.

