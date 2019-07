Spaccio di droga, 43enne nei guai

CREMONA (8 luglio 2019) - Esasperato dal continuo via vai di persone che si rifornivano di droga e preoccupato per la sorte che prima o poi sarebbe potuta toccare al parente, un famigliare di un 43enne ha invocato l'aiuto della polizia. Gli uomini della Volante, hanno così denunciato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, quando sono arrivati a casa del 43enne non lo hanno trovato, ma hanno perquisito l'abitazione e hanno sequestrato 1,3 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione e 4,5 grammi di una sostanza utilizzata per tagliare lo stupefacente.

