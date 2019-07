Auto senza freno a mano giù dalla discesa, 61enne salvo per miracolo

SONCINO (8 luglio 2019) - Tragedia scampata per un soffio ieri quando un soncinese, in villeggiatura a Castione della Presolana, sulle Prealpi bergamasche, è stato quasi investito da una Fiat Punto mentre si stava allacciando gli scarponi da trekking comodamente seduto su una panchina. L’auto si è schiantata nel parchetto dopo che la proprietaria si era dimenticata di tirare il freno a mano in discesa. Ferite lievi per il 61enne che è stato ricoverato all’ospedale di Piario e subito dimesso.

