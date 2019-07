Spacciava perché in difficoltà economiche, patteggia 2 anni e 8 mesi

CREMONA (8 luglio 2019) - Ufficialmente disoccupata, incensurata e con il marito in carcere, ha percepito per un mese il reddito di cittadinanza: 700 euro. E per arrotondare l’assegno di Stato, aveva messo in piedi un’attività di spaccio nella casa presa in affitto dallo scorso aprile, in viale Trento e Trieste. Arrestata dai carabinieri, Barbara Bedani, 47 anni, di Cremona, oggi ha patteggiato 2 anni e otto mesi e una multa di 11.555 euro. La donna era difesa dall'avvocato Gianluca Pasquali.

