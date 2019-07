Ospedale, l'Asst: 'Nessuna fuga, il Maggiore è in salute'

CREMONA (8 luglio 2019) - Due primari e quattro medici hanno lasciato l'ospedale Maggiore nelle ultime settimane, un fenomeno che ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e che ha provocato le reazioni di sindacati e amministrazione comunale che hanno chiesto un confronto con la dirigenza dell'Asst. I vertici aziendali, come hanno sottolineato questa mattina nel corso di un incontro con la stampa, non vogliono sentire parlare di "fuga" ed evidenziano come la "concomitanza delle dimissioni dei sei professionisti" sia dettata da "ragioni personali" e non esistono ragioni per interpretarla con "fini allarmistici".

"E’ importante sottolineare con forza che accadimenti singoli non devono essere fuorvianti rispetto ad un fatto inequivocabile: l’impegno della direzione strategica e dei 1855 dipendenti dell’ospedale di Cremona (360 dirigenti/medici e non più 1495 operatori comparto) che ogni giorno, nei diversi ruoli, lavorano per il sostegno e lo sviluppo della sanità pubblica, prendendosi cura dei cittadini. Complessivamente, in azienda - Ospedali e Servizi Territoriali di Cremona e Casalmaggiore - sono 2470 gli operatori che ogni giorno mettono la loro professionalità al servizio della sanità pubblica, delle persone malate e delle persone fragili".

I vertici dell'Asst hanno poi spiegato cosa sta accadendo caso per caso. Per quanto riguarda Ortopedia, "le dimissioni del primario (15 giugno 2019) e di quattro medici che lasceranno l’azienda, rispettivamente fra metà luglio e metà settembre, è stata affrontata nell’immediato attraverso la nomina a dirigente responsabile facente funzioni del dottor Stefano Caprioli (Dirigente Medico Ortopedico con Alta specializzazione in Chirurgia del Ginocchio) già in servizio dal 1 luglio 2019; la pubblicazione del bando di concorso per dirigenti medici ortopedici, già svolto e con graduatoria da cui si sta già attingendo; la pubblicazione del bando di concorso per Direttore di Struttura che si svolgerà il prossimo 2 agosto. La direzione strategica dell’Asst di Cremona ha appreso delle dimissioni del dottor Piero Budassi (figura di vertice dell’organizzazione in quanto Direttore del Dipartimento di Neuroscienze) attraverso una comunicazione formale. Le dimissioni di Budassi sono state determinate da scelte esclusivamente personali".

Nel reparto di Neurologia invece la dottoressa Maria Sessa (Direttore Neurologia) - attualmente in aspettativa - ha vinto un concorso per il medesimo ruolo presso l’Asst di Bergamo (Ospedale Papa Giovanni XXIII). Se arriveranno le sue dimissioni, provvederemo con un bando. Sessa ha svolto a Cremona un lavoro encomiabile di riorganizzazione del reparto, sia dell’area degenza sia dell’area ambulatoriale, lasciando una preziosa eredità ai collaboratori e a chi la sostituirà. Il suo nuovo incarico è per l’Asst di Cremona autentico motivo di orgoglio".

Per quanto riguarda Otorinolaringoiatria "a causa dell’assenza temporanea di due dirigenti medici si è resa necessaria la riorganizzazione dell’attività: dal 13 luglio prossimo sarà temporaneamente sospesa l’attività chirurgica. A tutti i livelli le urgenze sono garantite. Il dottor Maurizio Magnani il 16 ottobre prossimo lascerà la direzione del reparto per raggiunti limiti di età. Già indetta la procedura finalizzata alla sua sostituzione".

