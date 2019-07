Lo spettro del piromane: trovato un innesco, rogo sventato

ORZINUOVI (8 luglio 2019) - Per il terzo anno consecutivo lo spettro del piromane torna a terrorizzare i frequentatori del Parco dell’Oglio. Sabato sera la polizia locale e le guardie ecologiche hanno trovato nella riserva naturale che comprende Soncino, Genivolta, Orzinuovi e Roccafranca un innesco pronto a scatenare un rogo. A segnalarlo è stata una frequentatrice del bosco e oggi, dopo le analisi chimiche, si è avuta la conferma che sul palo di legno, a cui era stato legato uno straccio, era presente una quantità tale di nafta da bruciare interi ettari. «Si tratta di uno strumento artigianale estremamente pericoloso e realizzato con esperienza – spiega il commissario della polizia locale Andrea Vezzoli –. La costruzione e il composto sono stati scelti in modo tale da far bruciare l’innesco lentamente e quindi far perdurare ed espandere l’incendio». Ora è caccia al responsabile.

