Quartiere Cambonino, conclusi i lavori di sistemazione del Parco Monti

CREMONA (8 luglio 2019) - Un momento di festa, condivisione e di ringraziamento. Con questo spirito mercoledì 10 luglio, alle ore 17.30, il sindaco Gianluca Galimberti, insieme agli assessori, ai residenti, ai rappresentanti del locale Comitato di quartiere, ad iniziare dal presidente Antonio Croci, condividerà la conclusione degli interventi realizzati al Parco Monti del Cambonino in sinergia con la Fondazione Arvedi Buschini. Un appuntamento che sarà animato dai bambini e ragazzi del quartiere coordinati dallo staff del Servizio Centro per la Comunità, Beni Comuni, Quartieri e Periferie con il prezioso contributo dei tutor condominiali e dei volontari del Servizio Civile Nazionale.

D’ora in poi il quartiere Cambonino può disporre di un’ampia area verde ancora più fruibile: è stato infatti rimesso a nuovo il campo da calcetto, sono creati accessi per soggetti diversamente disabili, è stata arricchita con nuovi giochi l’area divertimento attrezzata, implementato pure l’arredo esterno con panchine. Il parco dispone ora anche di un vialetto in autobloccanti così da facilitarne l’attraversamento.

Quanto fatto al Cambonino rientra nell’ampio progetto di lavori e di interventi individuati in sinergia e accordo con l’Amministrazione comunale in numerosi centri anziani e di aggregazione giovanile della città, grazie alla sensibilità ed al mecenatismo della Fondazione “Giovanni Arvedi e Luciana Buschini” che ha voluto rivolgere una particolare e mirata attenzione alle fasce di cittadini più deboli ed alle future generazioni all’insegna del Bene Comune, ricordando al contempo i 20 anni di attività a favore del territorio. Oltre al Cambonino, sono interessati i quartieri Boschetto, Zaist, S. Bernardo, Bagnara, Cascinetto, Po e Cavatigozzi. L’auspicio è favorire anche in questo modo l’incontro e la socializzazione tra i residenti.

