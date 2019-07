Malore fatale a 31 anni, cordoglio per Andrea Gandolfi

SESTO (8 luglio 2019) - Giorni di lutto e dolore a Sesto per la morte improvvisa a soli 31 anni di Andrea Gandolfi. Il giovane ha avuto un malore mentre si trovava a casa dei genitori Luigi e Augusta, molto conosciuta in paese per il suo ruolo di bidella all’asilo di viale Sacchi. Sono stati allertati i soccorsi del 118 ma Andrea è spirato sabato sera in un letto dell’ospedale Maggiore di Cremona. I funerali del giovane si terranno domani pomeriggio alle 15 nella parrocchiale dei santi Nazario e Celso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO