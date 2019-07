Miss Fanunka, Alessia Uva regina di bellezza

SAN DANIELE PO (7 luglio 2019) - È la ventenne studentessa di Milano Alessia Uva la nuova regina di Miss Fanunka, concorso di bellezza arrivato alla 15esima edizione che anche quest’anno ha emozionato regalando una serata di moda e spettacolo al Fanunka Beach Bar di San Daniele Po. Come sempre la serata organizzata da Giovanni Bagni e presentata dalla giornalista Eleonora Busi ha fatto centro richiamando una gran cornice di pubblico. Dopo una serie di sfilate con protagoniste 27 bellissime ragazze in arrivo anche da Venezia e Firenze la giuria ha così incoronato Uva con la fascia di Miss Fanunka, mentre secondo posto per la 16enne bergamasca Vittoria Rizzi. Terzo posto per la 19enne bresciana Sara Bianchi, eletta Miss Sorriso, e i voti del pubblico hanno invece premiato la 23enne Giada Perletti di Grumello Del Monte (per lei quarto posto e fascia di Miss Immagine).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO