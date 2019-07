Aggredito al comizio di Salvini, ecco il video integrale

Calci e pugni al comizio di Salvini: il video integrale che incastra i tre aggressori - Esclusiva - Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

CREMONA (7 luglio 2019) - A poco più di un mese dall'aggressione a un ragazzo cremonese di 26 anni durante il comizio in piazza Roma del leader della Lega Matteo Salvini, spunta il video integrale di quanto accaduto il 3 giugno. Il filmato è stato pubblicato da www.open.online. Per l'accaduto la Digos, aveva denunciato per violenza privata due simpatizzanti del movimento politico di estrema destra Forza Nuova. Indagini sono in corso per individuare una terza persona.

Cosa era successo il 3 giugno

In quell’occasione, il ragazzo aveva esposto un drappo di tessuto, delle dimensioni di una sciarpa, recante la scritta “Ama il prossimo tuo”. Matteo Salvini stava parlando alla folla per sostenere il candidato sindaco di centrodestra Carlo Malvezzi al ballottaggio (poi perso) contro Gianluca Galimberti.

Dopo alcuni istanti, alcuni dei presenti, avevano iniziato ad inveire nei suoi confronti, tentando di sfilargli la sciarpa e di allontanarlo dalla piazza. Come si vede dalle immagini, all'improvviso, due persone gli si erano avvicinate, strattonandolo e colpendolo con un pugno ed uno schiaffo al volto e con un calcio nel fondoschiena; una terza persona, poi, lo aveva colpito con una manata al volto. L’intervento di alcuni agenti della polizia locale liberi dal servizio aveva consentito alla vittima dell’aggressione di allontanarsi dal luogo e di ricevere le prime cure. Il tutto condito da insulti e tra l'apparente indifferenza della folla. Intanto Salvini dal palco: «Lasciatelo da solo, poverino, un applauso al comunista».