Monticelli, i residenti chiedono l'autovelox: 'Decide la prefettura'

MONTICELLI (7 luglio 2019) - L’autovelox potrebbe essere bocciato, anche alla luce della recente sentenza di Cassazione che ha stabilito l’illegittimità di quelli posti su vie urbane, ma presto sarà migliorato il tratto di strada tramite fondi provinciali. E' quanto emerso ieri all’incontro a porte chiuse tra il sindaco Gimmi Distante e una delegazione dei residenti di località Quattrocase, autori di diverse petizioni e di un esposto al prefetto per segnalare i pericoli della Padana Inferiore alle porte del paese. Al termine del summit Distante ha spiegato: «Come Comune abbiamo portato le istanze dei cittadini in prefettura e in Provincia. Ad oggi è stata raccolta tutta la documentazione relativa alla densità del traffico in zona e il parere delle forze dell’ordine sulla specifica richiesta del Comune, relativa appunto all’installazione di un autovelox. Tutto è ancora al vaglio, attendiamo risposte. Nel frattempo abbiamo anche chiesto alla Provincia il rifacimento di quel tratto di strada. Siamo in attesa dell’assestamento di bilancio (già fissato per il 17 luglio, ndr) ma il presidente Patrizia Barbieri, che ringrazio, si è detta ben disposta a inserire questo intervento. Ringrazio anche i residenti per le varie segnalazioni, che possono aiutarci a migliorare».

