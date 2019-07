Isola Pescaroli, rubata una barca a motore

SAN DANIELE PO (6 luglio 2019) - Furto di una barca a motore in alluminio all’attracco di Isola Pescaroli. E’ accaduto nei giorni scorsi e, il proprietario, una persona che abita a San Daniele, ha sporto regolare denuncia presso i carabinieri. Le forze dell’ordine visioneranno i filmati della telecamera posta proprio in prossimità dell’attracco, per vedere se vi siano informazioni utili ad identificare i colpevoli.

