Pendolari: abbonamento gratis, raccolta di firme online

CREMONA (7 luglio 2019) - A lanciare l’idea, chiedendo così a Regione e Trenord una sorta di ammissione di responsabilità con risarcimento, era stato Matteo Piloni, consigliere regionale del Partito democratico. «Dopo tutti i disagi sopportati in questi mesi, anzi anni, un piano emergenziale fallimentare e un programma di manutenzione inesistente - aveva incalzato Piloni - chiediamo alla Regione di imporre a Trenord di dare gratuitamente ai pendolari l’abbonamento di settembre. Sarebbe un buon modo per chiedere scusa». Ora quella proposta, evidentemente condivisa dai pendolari della linea ‘Mantova Cremona Milano’ anche negli ultimi giorni costretti a subire disservizi, diventa petizione popolare. Da ieri la raccolta firme è su Change.org, piattaforma on line dedicata a quel tipo di iniziative: compaiono anche le prime sottoscrizioni.

