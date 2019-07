Saldi estivi, a Cremona un debutto incoraggiante

CREMONA (6 luglio 2019) - In centro, un sabato a doppia marcia: al mattino, con il tradizionale traino del mercato, affari se non subito straordinari almeno buoni; ma di pomeriggio, con il caldo a consigliare la piscina, i cremonesi hanno scelto le canottiere e la corsa al primo shopping a costi ribassati si è spenta per riprendersi solo all’ora dell’aperitivo. Al centro commerciale, invece, flusso mai veramente massiccio ma continuo, con il Cremona Po che, alla fine, può di sicuro trarre un bilancio positivo. Debutto incoraggiante dei saldi estivi anche, naturalmente, è prematuro trarre conclusioni definitive.

