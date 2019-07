Holi fun, la festa dei colori per pace e uguaglianza

CREMONA (6 luglio 2019) - Colori, pace e uguaglianza. Una festa per tutti quella andata in scena oggi pomeriggio nell'ambito del Tanta Robba Festival. E' la terza edizione della Holi Fun, la festa dei colori, un vero e proprio color party ispirato alla tradizione indiana e nato a Brescia nel 2015, ideato da Sinapsi, Fun e College. Durante l'evento, musica con i dj Atcg, Laurens V, Luca Mede e le voci di Bee Voice e Paolo Q per trasformare il parco in una fantasmagorica pista da ballo: ogni trenta minuti spettacolari lanci di colore programmati, dettati dai countdown e dalla voce di animatori e vocalist.

