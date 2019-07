Fuga dall'ospedale, il Comune: 'Presto un incontro con i sindacati'

CREMONA (6 luglio 2019) - “L’ospedale di Cremona è un presidio fondamentale per la città e per il territorio, anche in virtù del lavoro fatto insieme negli scorsi anni sul tema del socio-sanitario. In merito alle recenti notizie apparse sulla stampa, chiederemo nei prossimi giorni un incontro alla direzione generale e ai sindacati". Lo dichiarano il sindaco Gianluca Galimberti e dell’assessora Rosita Viola in merito alle recenti notizie sul personale medico che lascia l’ospedale Maggiore. "Vogliamo favorire in modo costruttivo - continuano i rappresentanti del Comune - la ripresa della collaborazione, la condivisione di obiettivi e progettualità future e l’approfondimento della situazione del personale che preoccupa noi e molti cittadini. Occorre lavorare insieme per un ospedale che punti sempre più all’avanguardia in strutture e professionalità”.

