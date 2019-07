Addio alla piccola Gloria, la bimba uccisa a due anni

CREMONA (6 luglio 2019) - Grande commozione, questa mattina nella chiesa dell'ospedale Maggiore, al funerale di Gloria, la bimba di 2 anni uccisa secondo le indagini dal suo papà, Kouao Jacob Danho, operaio ivoriano di 37 anni, il 22 giugno scorso nel piccolo appartamento in via Massarotti. Uccisa con due coltellate e morta dissanguata dopo ore di agonia. Una vendetta del padre contro l’ex compagna Isabelle Audrey, dal quale lei si era separata in febbraio, dopo l’ultimo, violento, litigio. Mamma e figlia erano state collocate nella struttura protetta di via Bonomelli. Qui, verso le 9.45 di sabato, l’uomo era andato a prendere la sua bambina. Doveva riportarla alle 17. Papà Jacob e la piccola Gloria si erano incamminati verso via Massarotti. Alle 10.17, nella tabaccheria di piazza Cadorna, vicino a casa, le aveva comprato due ‘lecca -lecca’, l’ultimo regalo alla piccola Gloria, prima di accoltellarla.

