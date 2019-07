Un 100 e lode contro le barriere: «Ora penso alla laurea»

VILLANOVA (6 luglio 2019) - La volontà spesso vince sulla malattia. Ce lo insegna Riccardo Ghirardi, 19 anni, cieco da tre dopo che da bambino gli è stata diagnosticata una infiammazione oculare progressiva, fresco di esame di maturità che ha superato meritando il 100 e lode. Le comprensibili difficoltà nello studio, che ha incontrato quando ha perso totalmente la vista, le ha superate grazie alla dedizione dei genitori Mara e Silvio, grazie alla bravura dei suoi professori, alla complicità dei compagni di classe e anche con l’aiuto dell’associazione Giorgio Conti di Cremona, che un anno fa gli ha regalato una speciale telecamera in grado di leggere le pagine dei libri per lui. Riccardo ha frequentato il liceo linguistico all’istituto Gioia di Piacenza e ha saputo del 100 e lode giovedì pomeriggio. «Ora sto facendo volontariato come animatore al grest di Villanova, poi voglio andare a visitare la Biennale di Venezia e alcuni parchi naturalistici. Gli animali e la natura sono la mia passione e infatti mi sono iscritto al corso di laurea in Scienze della natura e dell’ambiente, a Parma. Vorrei diventare etologo. Ho una passione per i lupi, mi piacerebbe incontrarne uno».

