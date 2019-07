Fuga dall'ospedale, ora si muovono i sindacati

CREMONA (5 luglio 2019) - Prima, dopo 15 anni di dirigenza, il 16 giugno scorso e insieme a quattro medici del suo reparto, se n’è andato Piero Budassi, primario di Ortopedia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze cui afferisce la struttura complessa. Poi Maria Sessa, direttrice dell’Unità operativa di Neurologia dal 2014, da metà giugno in aspettativa dopo aver vinto un concorso per lo stessa posizione all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. In parziale risposta all’emergenza, l’Asst ha già nominato Stefano Caprioli, specialista in patologie del ginocchio, a sostituire pro tempore Budassi. Proprio oggi, esprimendo «forte preoccupazione», le segreterie provinciali confederali e di categoria delle Funzioni Pubbliche di Cgil, Cisl Asse del Po e Uil hanno inviato una lettera unitaria con cui chiedono un incontro urgente al direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale, Giuseppe Rossi. Domanda specifica: «Domandiamo chiarimenti in merito alle dimissioni volontarie del personale dirigente medico, per approfondirne le ragioni».

