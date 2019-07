Ex Snum, Conad ha rinunciato

CREMONA (6 luglio 2019) - Il progetto è definito da mesi, la Soprintendenza ha già concesso tutte le necessarie autorizzazioni e anche la bonifica è stata completata. Ma segna uno stop inatteso il percorso che doveva portare alla realizzazione di un supermercato, con annesso, importante, riordino viabilistico, nell’area ex Snum. Motivo: Conad, il colosso che avrebbe dovuto sbarcare in via Giordano, ha rinunciato all’operazione. E la comunicazione, formale, è arrivata nella ultime ore alla società cooperativa Monteverdi, competente sulla riqualificazione, e di riflesso all’amministrazione comunale, nello specifico al vice sindaco Andrea Virgilio che segue la partita dall’inizio. La motivazione del passo indietro: avendo Conad acquisito Simply, ed essendo Simply già presente a Cremona, ecco che Conad non ha più interesse ad occupare fette di mercato in città. Piano di recupero e collegato riassetto viabilistico avanti comunque: già aperti i contatti con altri tre marchi.

