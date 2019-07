Ultimatum alle discotece: "Giù il volume o chiudete"

SONCINO (6 luglio 2019) - Si sono cercate tutte le vie diplomatiche per arrivare a un accordo pacifico ma alla fine il Comune, per difendere il sonno dei residenti minacciato da oltre tre settimane dalla musica troppo alta delle discoteche, arriva ai ferri corti coi gestori dei locali di via Brescia. E’ un ultimatum quello consegnato attraverso la lettera di diffida ai titolari: è l’ultima occasione per controllare i livelli del volume, altrimenti verranno sospese le licenze d’esercizio. L’ora della verità arriverà già questa sera.

