Ponte Verdi chiuso nella notte tra martedì e mercoledì

SAN DANIELE PO (5 luglio 2019) - La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che il Ponte Verdi sul Fiume Po che collega Roccabianca sulla sponda parmigiana a San Daniele Po su quella cremonese sarà chiuso completamente al traffico veicolare (tranne che per i mezzi di soccorso ed emergenza) dalle ore 22 di martedì 9 luglio 2019 alle ore 6 di mercoledì 10 luglio. La misura è indispensabile per consentire alcune prove di carico sulle travi che sono state risanate all’interno dei lavori di messa in sicurezza del manufatto.

Pertanto, in accordo con la Provincia di Cremona, la Provincia di Parma ha deciso di interrompere il traffico nelle ore notturne, per limitare al massimo il disagio degli utenti.

Le prove sono necessarie per consentire entro la metà del mese di luglio la riapertura a doppio senso di marcia di un lungo tratto del Ponte sul Po di Ragazzola – San Daniele. Il senso unico verrà ridotto da 1,5 km a 500 metri, col risultato immediato di dimezzare gli attuali tempi di attesa sul ponte.

Sul ponte sono in corso lavori di ristrutturazione e dal 10 luglio 2017 è transitabile a 30km l’ora, a senso unico alternato regolato da semaforo, per veicoli con peso non superiore a 44 tonnellate.

Negli altri orari, il ponte resta percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo.

