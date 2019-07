Passo avanti nella riqualificazione della zona circostante il Parco Rita Levi Montalcini

CREMONA (5 luglio 2019) - Un ulteriore passo avanti nell’ambito della sistemazione della zona circostante il Parco intitolato a Rita Levi Montalcini. Su proposta del vicesindaco ed assessore al Territorio Andrea Virgilio, la Giunta ha dato infatti il via libera al progetto definitivo per i lavori di completamento del parcheggio che sorge in quest’area.

Il costo complessivo ammonta a 44.323,00 euro. Il progetto è stato messo a punto dal Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana del Comune che sovrintenderà all’intervento.

Si tratta di opere di urbanizzazione, a suo tempo previste nel Progetto Riqualificazione Urbana (PRU) ex Consorzio Agrario, mai ultimate a causa delle procedure fallimentari che hanno interessato le ditte incaricate di eseguirle.

In tal modo, dopo la realizzazione del parcheggio allo stato grezzo e della nuova area cani, grazie alle somme di denaro avanzate, si procederà all’esecuzione dei necessari lavori complementari: rete di raccolta delle acque piovane a servizio del nuovo parcheggio e pavimentazione con autobloccanti drenanti.

“Dopo gli importanti interventi attuati in questa zona a partire dall’autunno 2018 - dichiarano il vicesindaco Andrea Virgilio e l’assessore alla Mobilità Simona Pasquali – ora si vanno ad eseguire lavori volti a completare quanto già realizzato. L’obiettivo dell’Amministrazione, in sinergia con il locale Comitato di quartiere, è proseguire nella riqualificazione di questa parte della città, a carattere fortemente residenziale, migliorandone il decoro, le condizioni di vivibilità e sicurezza, ed incrementando anche il numero di posti auto disponibili”.

LA PLANIMETRIA DEL PARCO

