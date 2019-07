Cremona Dissing, sgominata baby gang dai carabinieri

CREMONA (5 luglio 2019) - E' stata sgominata dai carabinieri di Cremona la baby gang denominata Cremona Dissing, composta da giovanissimi che volontariamente per mesi, hanno agito in modo violento prendendo di mira persone e tutto ciò che li circondava. Umiliazioni, denigrazioni, violenze fisiche, contro coetanei o giovani ragazzi non in grado di difendersi. Comportamenti sempre più cruenti tanto da richiamare l’efferatezza delle gang latine, sempre più distruttivi verso l’altro. I carabinieri della Compagnia di Cremona, però, dopo avere raccolto alcune segnalazioni di professori, presidi e molti genitori preoccupati, in breve tempo, hanno individuato il gruppo di ragazzi, che proprio per la gravità dei reati di cui sono indiziati, tra cui rapina e tentata estorsione, sono stati arrestati.

In particolare, gli uomini dell'Arma hanno eseguito 7 misure cautelari (4 in carcere nei confronti di 3 studenti 18enni ed un 17enne indiziati del reato di rapina e tre ai domiciliari, nei confronti di 3 studenti, di cui due 16enni ed un 15enne, indiziati del reato di tentata estorsione), nonché hanno proceduto alla denuncia di ulteriori 18 giovani, per altri reati in concorso di atti persecutori, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento e risse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO